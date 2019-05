"Scratch" et "Off Road" en résidence à Chassepierre - Luxembourg Matin - 20/05/2019 Des troupes sont déjà en résidence pour préparer la nouvelle édition du Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre (17 et 18 août prochains). Vous pouvez d'ailleurs assister à la sortie de résidence de la compagnie "OFF ROAD" ce samedi 25 mai à 14h00. Une autre compagnie belge, "Scratch", était aussi en résidence ces derniers jours, pour préparer l'édition .... 2020 ! Adrien Joveneau a suivi Denis et Gaëlle, artiste de cirque avec comme spécialité la jonglerie