Sauvetages des batraciens : ils traversent nos routes, protégeons-les !

Chaque année, après les dernières gelées hivernales et le retour de températures nocturnes plus clémentes (min. 7°C), les amphibiens sortent d'hibernation pour se reproduire. En cette saison de migration, Natagora appelle à la vigilance sur les routes et invite le grand public à participer aux opérations de sauvetage des batraciens pour les aider à traverser les axes routiers meurtriers. En effet, au-delà d’une vitesse de 30 Km/h, les batraciens sont littéralement aspirés sous les véhicules. Hormis le risque de se faire simplement écraser, ils peuvent périr par cet effet d’aspiration, projetés contre les soubassements des véhicules. Les automobilistes sont donc invités à redoubler de vigilance et à limiter leur vitesse, non seulement pour préserver les batraciens qui traversent nos routes, mais aussi pour la sécurité des volontaires qui leur viennent en aide.

Réduisez donc votre vitesse, et si le cœur vous en dit, rejoignez-les en cliquant ici

Fanette Baillieux de Robelmont organise justement une opération de sauvetage de batraciens dans ce village de la commune de Meix-Devant-Virton, et ce, depuis deux ans. Elle était ce matin l'invitée en direct de Philippe Lorain...