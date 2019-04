Salon des métiers de l’environnement à Arlon

L’Université de Liège vous donne rendez-vous ce samedi 27 avril pour sa journée Portes ouvertes sur tous ses campus. À Arlon, un salon des métiers de l’environnement, baptisé MEET, sera proposé aux futurs étudiants, aux futurs diplômés et à tous les citoyens curieux de découvrir les nombreux métiers relatifs à l’environnement.

Rencontrer les professionnels

Une vingtaine de spécialistes belges et luxembourgeois partageront leur expérience de leur métier, en toute convivialité, sur le campus de l’ULiège dédié à l’environnement. La liste des métiers relatifs à l’environnement étant longue et variée, plusieurs secteurs seront représentés : construction durable, agriculture de précision, traitement de l’eau, préservation de la nature et la biodiversité, éducation relative à l’environnement…

C’est déjà la 3e édition du salon des métiers de l’environnement et son succès va en grandissant. " Couplé à la journée Portes ouvertes plus conventionnelle, le salon est une opportunité unique pour les futurs étudiants, les étudiants et tous les citoyens de découvrir concrètement les débouchés qu’offre ce secteur d’avenir et de poser des questions aux professionnels pour se faire une idée réaliste de leurs métiers. " précise Sara Verhelpen, chargée de communication sur le campus arlonais.

En marge de la présentation des métiers, deux nouveautés seront proposées cette année :

- Le Service Civil International présentera les projets liés à l’environnement qu’il mène avec des jeunes volontaires dans divers pays (projets dans des réserves naturelles, des fermes biologiques…). Un stand à ne pas rater si le volontariat, le voyage et l’action de terrain vous motivent !

- L’Advanced Environmental Center, qui rassemble les experts en environnement de l’Université de Liège, présentera les services qu’il propose aux organisations et aux particuliers pour répondre aux besoins relatifs à l’environnement (analyses de l’eau, de la qualité de l’air…).

Visiter le campus et s’informer sur les études supérieures

Une visite du campus sera organisée à 15h au départ de la cafétéria (visite des auditoires, des labos et du bâtiment-laboratoire en bois dédié à l’énergétique du bâtiment).

Un espace " Infos études " sera proposé au cœur du salon. Vous pourrez vous informer sur les formations proposées à l’ULiège sur son campus d’Arlon mais aussi sur ses autres campus à Liège et Gembloux. Les deux hautes écoles de la province de Luxembourg seront également présentes (HERS et Henallux) ainsi que la catégorie agronomique de La Reid (Haute Ecole de la Province de Liège).

Arlon Campus Environnement entretient des relations étroites avec ces institutions et développe de nombreuses collaborations avec les deux hautes écoles de la province de Luxembourg. La complémentarité de certains programmes, comme le Bachelier en chimie ou le tout nouveau Bachelier en Prévention, Sécurité industrielle et Environnement, permet d’acquérir un diplôme universitaire tout en restant dans la province.

En pratique

Plus d’infos sur www.uliege.be/portes-ouvertes

Entrée gratuite

Bar et petite restauration

Adresse du jour

Université de Liège – Arlon campus environnement

Avenue de Longwy 185

6700 Arlon



Sara Verhelpen, Relations extérieures et communication - Université de Liège - Arlon Campus Environnement, était, ce jeudi matin, l'invitée en direct de Philippe Lorain vers 7h20: