Sainte-Ode : rencontres de passionnés de tourisme en Centre-Ardenne ce 23 février...

Soucieux du développement touristique de la commune, le Syndicat d’Initiative de Sainte-Ode organise deux conférences d’intérêt touristique à la salle Les Jonquilles à Houmont le samedi 23 février à 14h30.



Les Acteurs du Tourisme actifs dans la région, ainsi que toutes les personnes souhaitant ouvrir un hébergement touristique ou développer une structure touristique sont cordialement invitées à cette après-midi entre passionnés du Tourisme en centre Ardenne. Elle se terminera à 17h par le drink de la convivialité.



La première intervention intitulée " Pourquoi adhérer à la marque Ardenne ? " sera présentée par la Fédération Touristique du Luxembourg Belge. L’adhésion à cette marque est accessible à tous les acteurs privés ou publics qui se reconnaissent dans ses valeurs et objectifs, et souhaitent les véhiculer sur leur support de communication. A l’occasion de cette conférence, découvrez les atouts que cette marque à offrir et faisons, ensemble, rayonner la destination ardennaise.



La seconde conférence aura pour thème " Les secrets des établissements qui cartonnent! ". La créatrice d’opportunités Anso Braine vous expliquera comment faire pour apprendre à développer les ventes et la notoriété de son hébergement. Si vous souhaitez vous démarquer de la concurrence, mieux gérer vos disponibilités et vos prix, gagner du temps pour le consacrer à l’expérience client et contrôler votre e-réputation, ne manquez pas ce rendez-vous qui vous permettra d’enrichir vos connaissances dans le secteur à travers 4 axes : la compréhension de ses clients, la familiarisation avec les outils numériques, le développement d’une stratégie en phase avec les défis du secteur, la culture de l’éthique de l’hospitalité.



En pratique : participation gratuite, inscription recommandée au 061 32 88 01 ou 0475 61 15 06, info@sainte-ode-tourisme.be, www.sainte-ode-tourisme.be



Cette après-midi est organisée en collaboration avec l’Agence de Développement Local, l’Administration communale de Sainte-Ode, la Maison du Tourisme du Pays de Bastogne et avec le soutien de la Fédération Touristique du Luxembourg Belge, du Commissariat Général au Tourisme, de la Province du Luxembourg.