"Saint Nicolas est un joggeur !" et se ravitaille à Rulles

10ème Corrida de Rulles : "Saint Nicolas est un joggeur !" - Luxembourg Matin - 25/11/2019 Ce vendredi 29 novembre, place à la 10ème Corrida de Rulles, baptisée « Saint-Nicolas est un joggeur ! ». Il s'agit d'un formidable événement sportif pour tous les amateurs de course à pied âgés de 5 à 95 ans. Après 9 éditions couronnées de succès (975 inscrits, le record, en 2017), l’Ecole Communale de Rulles (Habay) organise une nouvelle Corrida ce vendredi, à tout juste une semaine de la Saint-Nicolas. Cette course conviviale (qui s'inscrit dans le cadre du Décathlon Challenge des Corridas Hivernales et des Allures Libres de Gaume) se déroule dans les rues du village de Rulles, éclairées aux flambeaux et bougies. 3 courses sont au programme: course pour enfants (1km), mini-corrida (5 km) et corrida (10 km). Les bénéfices sont destinés aux activités des enfants de l’école communale (matériel scolaire, classes de dépaysement, etc). Cédric Raths, coordinateur de cette corrida, était l'invité en direct de Philippe Lorain ce matin vers 6h20 :