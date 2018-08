La 58ème édition de "Saint-Hubert, son histoire, sa légende..." se déroule ce week-end des 31 août, 01er et 02 septembre. Venez festoyer au rythme des trompes de chasse et découvrir ou redécouvrir le folklore, les coutumes et la légende de Saint-Hubert.



Au programme :



VENDREDI 31 AOÛT :



20h30: accueil à la Basilique

21h00: Spectacle historique autour de l'histoire de l'Abbaye - à la Basilique

22h30: "Les nuits étincelantes" de la Grande Forêt de Saint-Hubert

& Spectacle son et lumière - Sur la Place de l'Abbaye





SAMEDI 01 SEPTEMBRE :



A partir de 8h00: International Club Show | Chiens de Saint-Hubert - Parc Dussart

Dés 12h00: Marché des artisans et animations musicales - Place de l'Abbaye

De 12h00 à 15h00: "Les Tables de l'Abbaye" | Spécialités des moines préparées par des restaurateurs locaux - Place de l'Abbaye

Dés 14h30: Circuit "Moments d'histoire de la Ville de Saint-Hubert" | Saynètes en différents lieux emblématiques de Saint-Hubert - Maison du Tourisme

18h00: Messe sonnée - Basilique

De 18h30 à 23h00: "Les Tables de l'Abbaye" - Place de l'Abbaye

20h30: Spectacle historique autour de l'histoire de l'Abbaye - Basilique

22h30: "Les nuits étincelantes" de la Grande Forêt de Saint-Hubert

& Spectacle son et lumière - Sur la Place de l'Abbaye





DIMANCHE 02 SEPTEMBRE :



11h00: Messe solennelle | Bénédiction des animaux & Distribution des paints bénits

Dés 12h00: Marché des artisans et animations musicales - Place de l'Abbaye

De 12h00 à 20h00: "Les Tables de l'Abbaye" | Spécialités des moines préparées par des restaurateurs locaux - Place de l'Abbaye

Dés 14h00: Circuit "Moments d'histoire de la Ville de Saint-Hubert" | Saynètes en différents lieux emblématiques de Saint-Hubert - Maison du Tourisme

Dés 17h00: "Tableau du grand final" & rassemblement des sonneurs de trompe





Infos & renseignements au Royal Syndicat d'Initiative de Saint-Hubert, Place du Marché, 15 - 6870 Saint-Hubert

Tél. +32(0)61 61 30 10

Mail: rsi@saint-hubert-tourisme.be