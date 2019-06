Saint-Hubert : l'aérodrome en fête tout au long de ce weekend...

Traditionnellement, depuis 8 ans, l'aérodrome de Saint-Hubert ouvre ses portes et ses pistes au grand public afin de faire découvrir les installations et les avions à travers les différentes activités qu’offrent la plus belle plateforme aéroportuaire de Belgique.

Et si le cadre de l’aérodrome n’en pas moins exceptionnel, il en sera tout autant par l’exposition de nombreux avions de toutes les époques et ce, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.

Vous l’aurez compris, " L’Aérodrome en Fête " est devenu un évènement incontournable et celui-ci se tiendra les 29 & 30 juin dans une ambiance familiale et ultra conviviale.

Vous serez initiés par le biais de vol découvertes, toutes les disciplines de la plateforme, de l’hélicoptère à l’ulm et de l’avion au vol à voile et, dans un registre plus professionnel et vu l’explosion du secteur aéronautique, les plus curieux pourront participer aux différentes initiations théoriques organisées par les écoles basées, et prendre place dans un simulateur de vol…



L’entrée et l’accès aux parkings sont totalement gratuits.



Le programme en bref :



1/ HISTOIRE DE L’AERODROME :

A 14h00, le samedi et le dimanche dans les locaux du CNVV (Centre National de vol à voile), conférence-animation présentée par Monsieur Dominique VAN IMPE sur l’histoire de l’aérodrome.



2/ ECOLES D’AVIATION :

Le Centre National de Vol à Voile (CNVV) ouvrira ses portes, présentera ses stages de formation pour jeunes à partir de 16 ans, permettra l’accès à son simulateur pour réaliser un vol de quelques minutes et vous donnera l’envie de vous lancer dans les multiples carrières aéronautiques.

L’école d’aviation New-Cag sera également présente pour vous faire découvrir les différents cursus de formation de pilote d’avion, allant de l’obtention de la licence de pilote de loisirs à celle de pilote de ligne.



3/ EXPOSITION D’AVIONS DE DIFFERENTES EPOQUES :

Une grande zone sera proposée au public pour approcher de plus près les différents aéronefs qui viendront se poser.



4/ VOLS DECOUVERTES:

Samedi et dimanche à partir de 11h, vols " découverte " et " initiation " en hélicoptère, avion, ULM et planeur avec des pilotes instructeurs.



5/ ANIMATIONS POUR ENFANTS (ESPACE KIDS) :

2 grands châteaux gonflables viendront animer les plus petits et un chalet glaces, sodas et barbes à papa seront également proposés dans cet espace confiné aux + petits.



6/ PETITE RESTAURATION & BRASSERIE :

Possibilité de restauration rapide toute la journée, pains saucisses et un grand bar permanent sous le chapiteau avec une terrasse qui donne sur les pistes.



7/ RED DEVILS :

La patrouille belge des RED DEVILS (SIAI Marchetti SF.260) sera présente sur la plateforme pour faire la promotion de le défense aérienne belge et fera une démonstration en formation le samedi et le dimanche à 15h00.



8/ LE DIPLÔME D’HONNEUR DE L’AERO-CLUB ROYAL DE Belgique (SAMEDI 29 à 17h00)

Prix Ernest Demuyter

Dans la lignée de l'illustre pilote Ernest Demuyter, grand aéronaute belge de l'entre-deux guerres et premier vainqueur de la Coupe Aéronautique Gordon Bennett, le but du " Diplôme d’Honneur de l’Aéro-Club Royal de Belgique, Prix Ernest Demuyter " est de promouvoir, le développement de l'aéronautique sportive et scientifique en Belgique et de participer au rayonnement international de celle-ci.

Le prix triennal financé par le legs à l’Aéro-club Royal de Belgique de la fondation Albert et Lydia Demuyter est destiné à récompenser toute personne, équipage ou groupement de nationalité belge qui a :

1. Etabli au cours des deux années précédant la délibération du jury un record aéronautique du monde, d’Europe ou national régulièrement homologué par la F.A.l. ou par la Commission Sportive de l’Aéro Club Royal de Belgique (Aé-C.R. B.).

2. Ou qui a contribué grandement par son action désintéressée, ses travaux scientifiques, techniques, littéraires, académiques ou ses initiatives en général au progrès, à la propagande et au développement de l'aéronautique sportive, militaire ou commerciale.



9/ BALLONS :

Si la météo le permet, 2 ou 3 ballons décolleront vers 20h00 le samedi 29 juin.



10/ SIMULATEUR DE VOL - FSCB : Flight Simulator Club Belgium.

La FSCB sera présente la journée du dimanche pour initier les plus curieux à venir s’envoler virtuellement depuis l’aérodrome de Saint-Hubert.



11/ GRAND BARBECUE LE SAMEDI SOIR :

A partir de 18h grand barbecue ouvert à toutes et tous.

Prix: Adultes :22 €,– Enfants de -6 ans :10€,

Pour des raisons évidentes d’organisation, la réservation à ce repas est indispensable et obligatoire avant le 25 juin, soit par téléphone au 061/61.00.10, soit par mail à bbq@sainthubert-airport.com en mentionnant : NOM – Prénom et nombre de repas.

Toute réservation ne sera effective qu’après paiement sur le compte : BE62 0910 2207 0761



En pratique :



1/ PARKING :

Un vaste parking voitures sera aménagé sur le site de l’aérodrome. Celui-ci sera fléché et des stewards/guides seront à disposition des visiteurs.



2/ ATTENTION :

Le stationnement le long de la petite route qui relie la N89 à l’aérodrome est strictement INTERDIT des deux cotés, durant les deux jours pour des questions de sécurité et de secours.

Les véhicules en infraction seront enlevés par camion plateau et leur récupération donnera lieu à des frais d’enlèvement associés à une contravention. Qu’on se le dise !