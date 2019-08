Saint-Hubert : 5e Championnat National d’Imitation du Brame du Cerf. - Luxembourg Matin -... Saint-Hubert, c’est la capitale de la chasse et de la nature... Et ce week-end, le Royal Syndicat d’Initiative organise " Les Hubertoises" avec un vaste programme de festivités pour mettre en avant le patrimoine de la cité borquine.... Avec notamment la cinquième édition du Championnat National d’Imitation du Brame du Cerf. Une épreuve très exigeante et qui a bien évolué au fil des ans comme nous l'explique Jules Bailly, des compagnons de Saint-Hubert...