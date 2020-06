"S'écouter, ça conte !" à Chiny

L’annulation des événements publics de l’été secoue le monde artistique. Il est malheureusement impossible de remplacer ces manifestations qui ont comme singularité de réunir, rassembler et rapprocher des publics, autour des artistes.

Cependant, des initiatives permettent à ces événements de prendre des formes nouvelles… C’est là l’objectif de la manifestation radiophonique que propose la CRAXX (dont le projet consiste en la coordination des radios associatives et d’expression (de Wallonie-Bruxelles) les 10-11-12 juillet prochains.

La radio est un média particulier, qui, par l’absence de l’image, permet l’ouverture de l’imaginaire. Il existe une expression artistique qui se base sur le même principe : le conte.

Les 10-11-12 juillet 2020 devait avoir lieu le Festival Interculturel du Conte de Chiny. En attendant que reprennent les conteries, veillées et autres spectacles et scènes vivantes, une convergence s’est concrétisée, pour promouvoir l’expression orale et les conteuses•eurs.

Au départ de contes que les artistes proposeront de chez elles•eux, les auditrices•eurs, de Belgique et d’ailleurs, pourront se plonger dans les univers de l’oralité francophone trois jours durant avec pas moins de 30 heures d’émissions en direct.

Ceci ne résoudra pas les difficultés économiques dans lesquelles se trouvent plongé•e•s artistes et festivals, mais cette initiative permettra à tout le moins de mettre le focus sur les arts du verbe et, espérons, d’amplifier la participation des publics aux spectacles qui reprendront prochainement. Cet événement sera diffusé en ligne et en FM sur différentes radios membres de la CRAXX.

Benjamin Roiseux, l'un des chevilles ouvrières de l'événement, était l'invité de Philippe Lorain ce jeudi aux alentours de 7h20 :