Rulles : Saint-Nicolas est un joggeur...

Depuis 9 ans, l'Amicale des Parents de l’Ecole Maurice Grévisse de Rulles (commune d'Habay) organise une corrida le dernier vendredi du mois de novembre.

Il s'agit de courses à pieds: une course pour les enfants d'environ 1 km, une course de 5 km et une course de 10 km pour les adultes. Il y a également une marche fléchée.

Cet événement rassemble chaque année de plus en plus de coureurs : 975 en 2017 ! L'objectif est de 1000 cette année.

Il est la source financière principale de l'amicale. Il permet notamment de financer jusqu'à 75% des classes vertes et excursions des enfants sans oublier un financement de la bibliothèque, de la garderie, de matériel pédagogique, de livres, de matériel de sport, des améliorations pour la plaine de jeux, etc. Il permet aussi d'offrir des gratuités comme un château gonflable lors de la fête de l'école, des glaces, etc...



La corrida de Rulles a une notoriété grandissante en province du Luxembourg et dans la grande région (Luxembourg et France) et elle est un poids lourd dans le challenge des corridas hivernales.

www.corridarulles.be