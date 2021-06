Romain Helvetius : un artiste aux plusieurs vies

“S’il n’est pas de vainqueurs ni de champions en Musique, le parcours d’un artiste peut parfois cacher plusieurs vies qui reflètent une succession d’accélérations, de freinages tardifs et de virages serrés…”

La première vie de Romain commence très jeune derrière un volant sur la scène du sport automobile international qui le révèle comme un espoir du Karting belge. Le décor défile à toute vitesse tout comme les nombreuses rencontres qu’il provoque au cours de ses voyages autour du monde. En 2008, l’opération d’une tumeur cérébrale transforme son paysage en hallucinations constantes pendant 12 jours, une période pendant laquelle il se raccroche à sa musique, à son cœur et aux personnes qui l’entourent. Cette étape majeure de sa vie le pousse aujourd’hui à construire son projet musical dans un univers qui raconte ses rencontres au fil du temps et des voyages, et celle avec son propre esprit.

Après un long séjour à l’étranger il se forme à la réputée Music Academy International de Nancy (FR) où il suit le cursus chant et sort diplômé avec distinction en 2009.

A 25 ans il a vécu dans 8 pays qui l’inspirent à chaque fois sur le plan humain et musical. Il y apprend l’anglais et l’espagnol qui lui donnent une envie de partage avec un public international.

Sa participation à The Voice Belgique en 2016 le remet sur la route des scènes belges notamment au sein de son groupe “Busy Friday” avec lequel il compte de nombreux concerts chaque année.

Après ses vies aux quatre coins du monde entre les Etats-unis, l’Amérique Latine ou encore l’Australie, Romain décide de lancer son projet solo en Belgique et sort en 2019 son premier single autoproduit : “Written in the sand”. Son. " Ton Emprise " est le nouveau single issu de son premier album " Chute Libre " écrit en collaboration avec le duo Delta et dont la sortie est prévue pour début 2022.