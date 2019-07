Rock'Ogne : une soirée cover ce samedi 13 juillet à Recogne (Bastogne)

2ème édition de la soirée concert à Recogne.

Cette année vous aurez l'occasion de vibrer avec 2 groupes de grandes qualités :



Tout d'abord : Jad Is ambiance pop rock qui va chauffer à bloc le chapiteau à partir de 21h00;



Ensuite Eagles Road, à 00h30, qui va revisiter tous les tubes rock de 80 à maintenant.



Encore une fois cette édition a un sens caritatif et le comité organisateur a décidé de soutenir Maxime, une petit garçon de Bastogne qui souffre du syndrome de Prader-Willi (SPW) et l'association One small step for Prader Willi.



Demandez vos préventes auprès des membres du comités.

Toutes les infos ici