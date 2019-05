Roc d'Ardenne (Mountain Bike) à Houffalize

Roc d'Ardenne (Mountain Bike) ce week-end à Houffalize - Luxembourg Matin - 02/05/2019 Roc d'Ardenne prend à nouveau ses quartiers, du 3 au 5 mai, à Houffalize qui sera pour la 6ème fois consécutive 'the place to be' pour les VTT-istes passionnés. Au programme figurent à nouveau les classiques ROCS comme le ROC Marathon, le ROC d'Ardenne ou le ROC Gourmand. Viendront s’ajouter deux nouveaux parcours : le « Gravel Bikes » (parcours d'environ 70km qui emmènera les participants sur des chemins empierrés, des chemins de terre, des chemins forestiers, quelques routes asphaltées et même de sable) et le « Roc Marathon » (parcours de 110 km, qui alterne sections roulantes et techniques et nécessite une gestion maximale d’efforts pour en venir à bout avec des passages faits pour mettre à rude épreuve les capacités physiques et techniques). Près de 4.000 participants sont attendus ainsi qu'un public nombreux pour les encourager. Sébastien Legat, coordinateur Wallonie chez "Golazo Sports" (organisateur de l'événement), était ce jeudi l'invité en direct de Philippe Lorain vers 6h20 :