"Road to Moscow" à la Halle aux Foires de Libramont

L’asbl "Interchevy Organisation" organise depuis la Coupe du Monde 2014 au Brésil ("Libracabana"), la retransmission de l’ensemble des matchs des Diables Rouges sur un écran géant de 40m2 dans la Halle aux Foires de Libramont. Lors de la prochaine Coupe du Monde en Russie, l’événement "Road to Moscow" diffusera, outre les matchs des Diables, l’entièreté des matchs, soit 64 rencontres au total !

En 2016, lors de l’Euro disputé en France, "Destination to Paris" a rassemblé de nombreux supporters. Cette organisation est une référence en Centre Ardenne de par son ambiance, sa capacité d’accueil, la qualité de son écran géant et… la rapidité du service bar. Vous pouvez vous rendre sur la page facebook "Road to Moscow", pour consulter différentes photos ou d’autres informations sur le sujet.

Cet événement est gratuit (pas de droit d’entrée) et l’asbl a la particularité de fonctionner avec divers clubs sportifs qui mettent à disposition une centaine de bénévoles. Il n’y pas d’autres sources de rentrées que le sponsoring et la vente de boissons.

"Road to Moscow" est organisé à la Halle aux Foires de Libramont. Celle-ci dispose de plusieurs atouts : Plus de 5.000 m2 couverts, une position centrale dans la province, diverses commodités telles que parkings, restaurant, sanitaires et un écran de 40m2 de qualité HD. Tout ceci permet d’organiser cet événement dans de parfaites conditions et d’accueillir les supporters dans une ambiance familiale et confortable, à l’abri de la pluie et … du soleil.

"Road to Moscow", c’est aussi :

un événement de proximité qui rassemble les Libramontois mais aussi les supporters des Diables Rouges de toute la région centre Ardenne,

un espace sécurisé pour les enfants et les personnes à mobilité réduite au-devant de l’écran avec des bracelets d’identification et des bouchons protéger les oreilles, qui permet aux petits et grands de profiter pleinement de l’ambiance et du match,

2 bars de 30 m de long, un espace VIP de 100 m2,

une ambiance familiale et dédicacée à la Coupe du Monde ;

diverses animations avant ou après les matchs

Enfin, sachez que 2 repas seront organisés. Le 23 juin : couscous royal (apéro et dessert compris) à 11h30 en première partie du match Belgique – Tunisie, et le 15 juillet : BBQ géant à midi en prélude à la finale

Jean-Christophe Bouche, Président de l'asbl "InterChevy Organisation", était l'invité de Philippe Lorain ce lundi matin, et il est venu avec une énorme surprise...