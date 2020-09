"Rire en Quarantaine", un week-end festif à Rochefort

" Sans jamais nous décourager, nous avons mis tout en œuvre pour que le Festival ait lieu et avons donc reporté la programmation de mai à octobre. Nous voulions jouer notre rôle et participer à une reprise que tout le monde culturel appelle à ses vœux ! ", souligne Valérie Rossignol du Festival International du Rire de Rochefort (FIRR).

avant d'ajouter:



" Les semaines avançant, les normes sanitaires pour les événements comme le nôtre n’évoluant que très peu, nous avons dû, la mort dans l’âme, nous résigner à reporter l’édition 2020.



Mais nous voulions rester présents cette année. C’est pourquoi, nous avons eu l’idée d’un week-end festif dans le respect des normes en vigueur actuelle. "





Grâce au FIRR, vous rirez en 2020 !



Avec Richard Ruben, Alex Vizorek, Olivier Laurent, Antoine Donneaux, Quentin Vana, Farah, Inno JP, Dena, les Founambules, Julien Sonjon, Fanny Ruwet, Hassan de Monaco, Thibaud Agoston, Julie Geller, Julien Santini, Freddy Tougaux, Calixte de Nigremont, …



Du jeudi 1er au samedi 3 octobre 2020, les artistes se succéderont pour 3 x 40 minutes de spectacle avec en intermède des dégustations apéritive, salée et sucrée. 4 lieux accueilleront au maximum 100 personnes lors des différentes soirées (la salle Raymond Devos du Centre Culturel, la salle polyvalente du Centre Culturel rebaptisée Piano Bar pour l’occasion et 2 chapiteaux-miroir). Les réservations se font à partir de 2 personnes et par loge de 4 personnes.



Le dimanche 4 octobre 2020 fera la part belle aux artistes belges et locaux avec Rudy Goddin, le P’tit Joseph, Jacques Albert, Ingrid Simon, Vincent Pagé, Cédric et David.



Nouveau monde, nouveau concept, nouveau projet, nouvelle programmation sont en marche pour continuer à faire vivre et à faire RIRE, la Culture.





!!! Les réservations se font exclusivement sur le site internet : www.festival-du-rire.be