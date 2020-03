Rêvons de grands espaces canadiens avec "The Voice Belgique 2015", et ça fait du bien !

Un vent de fraîcheur souffle sur le Luxembourg belge avec le nouveau titre de l’Herbeumontois Florent Brack (lauréat de The Voice Belgique il y a déjà 5 ans...

“Dawson road”, une route bien moins connue que la “Route 66”, mais qui nous plonge dans les grands espaces canadiens :

"Je vous place le décor de ce morceau : j’ai eu la chance de faire un voyage au Canada, avec des membres de ma famille, en septembre 2019 et nous avons, notamment, visité Dawson dans le Yukon qui est une superbe petite ville, dans la région du Klondike, qui date de la ruée vers l’or. Les paysages sont déjà magnifiques de jour et parfois la nuit, on peut voir des aurore boréales !", commente le jeune artiste, confiné lui aussi, dans son Ardenne natale et auprès de sa famille, à Menugoutte, petit village de la commune d'Herbeumont.

"Cette chanson est également imprégnée du style de musique que j’ai pu entendre sur place, la country, mixée avec ce que je sais faire ! J’espère que cette chanson vous plaira et, qui sait, qu’elle vous donnera envie d’aller visiter le Canada un jour ! Je pense que, par les temps qui courent, rêver de voyages ne peut faire que du bien", ajoute Florent Brack.

"C’est dans une telle période que, nous les artistes, devons être encore plus présents sur les réseaux sociaux”, a surtout confié Florent au micro de Philippe Lorain...