Réveillon Solidaire du Nouvel An à Bastogne

Ce jeudi matin vers 7h20, Philippe Colot, enseignant retraité à l’Athénée Royal de Bastogne-Houffalize et volontaire à la Croix-Rouge, était notre invité en direct sur Vivacité et TV Lux, à l’occasion de la 3e édition du Réveillon Solidaire du Nouvel An. A ce jour, il y a plus de 150 inscrits (personnes précarisées socialement ou économiquement) d'où une relation étroite avec les CPAS. Ce projet concerne les communes de Bastogne, Bertogne, Sainte Ode, Fauvillers et Vaux/Sûre, cette dernière alternant le lieu de la soirée avec la première.

Cet événement festif est réalisé en étroite collaboration entre l'Athénée Royal de Bastogne-Houffalize et la Croix-Rouge du Pays de Bastogne, sans oublier les nombreux bénévoles extérieurs. L'Athénée prête gracieusement ses cuisines et son restaurant. L'école, tournée vers la solidarité, est en plus en relation avec des projets pour le Niger et le Burkina Faso. Les organisateurs reçoivent aussi beaucoup d'aides des commerçants qui donnent des produits ou participent financièrement au projet.

Prix du repas de réveillon : 5€ (mais une urne est disponible à la sortie). Transport organisé à la demande.

Lieu : réfectoire de l’Athénée Royal - Avenue de la Gare, 12 à Bastogne

Tél : 061 24 09 20

Notez enfin que le 1er janvier à 12h30 est organisé un repas choucroute traditionnelle de la Croix-Rouge pour Animalaine à Bizory (Bastogne). Menu à 15 € (enfants 9€, gratuit pour les moins de 6 ans) incluant apéro, choucroute et dessert. Il est d'ailleurs toujours possible de s'inscrire au 0473 98 08 13 ou par mail à l'adresse : mercedeswillems117@hotmail.com

La vidéo de l'interview en direct de Philippe Colot, l'une des chevilles ouvrières de l'événement, au micro de Philippe Lorain, est à (re)voir ci-après :