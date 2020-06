Résultats du Lidar en Gaume pour 2020

Fidèle à ses plans d’action, la zone de police de Gaume s’inscrivait, cette année encore, dans un projet en collaboration avec la Région Wallonne, pour lequel une location de Lidar était prévue pour une durée de 8 semaines.



Il est dès lors probable que vous soyez passé devant l’appareil et que vous ayez été parmi les 100 000 véhicules contrôlés, pour l’ensemble des 7 communes composant le territoire de la zone de police. Un chiffre diminué de plus de moitié comparativement à celui de l’année précédente étant donné la concordance entre la venue du Lidar (prévue préalablement), et les périodes de confinement/déconfinement liées au Covid-19.



"Nous pouvons parler d’une diminution du trafic, mais pas pour autant d’une diminution des vitesses excessives. En effet, malgré la prévention faite par notre zone de police, et la visibilité du cinémomètre, près de 3% des véhicules contrôlés roulaient au-delà des limitations autorisées", souligne la zone de police de Gaume.

Parmi les différents emplacements, c’est au zoning de Latour (commune de Virton) que le pourcentage de véhicules en infraction est le plus important (5,82%). C’est également à cet emplacement que la vitesse la plus élevée a été enregistrée, c’est-à-dire à 164 km/h au lieu de 90. D’autre part, c’est toujours sur la commune de Virton, rue Baillet Latour cette fois, que le taux de conducteurs en infraction est le plus bas, avec un pourcentage de 0,63.



A noter tout de même une légère diminution du pourcentage du taux d’infractions pour cette année, sur certains axes. C’est le cas, notamment pour la N83 reliant Etalle à Florenville, une des principales artères du territoire de la zone de police, le taux de conducteurs en infraction a légèrement diminué de 0,20%. Autre axe qui connait une amélioration non-négligeable : la N87b, à hauteur de la rue de Virton (Etalle), qui voit son taux de véhicules roulant à vitesse excessive passer de 3,90% à 3,10%.



L’action " Lidar " est terminée pour cette année, mais les services de la zone de police de Gaume continuent leur proactivité.

Nous ne pouvons donc que vous encourager vivement à lever le pied, et surtout, à rouler responsable !