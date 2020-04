Report "Goose Fest", nouvelles dates... en 2020!

Après de longues discussions avec les différents acteurs de leur festival, l'équipe organisatrice est heureuse de pouvoir enfin annoncer la date du report de cette 10ème édition.

"Ce sera bien entendu une première pour nous mais cette édition très spéciale aura lieu au mois de septembre", annoncent les organisateurs du Goose Fest.

Bloquez votre agenda et rendez-vous les 11 et 12 septembre 2020, même heure, même endroit et normalement même affiche.

Les organisateurs vous annonceront le programme final dans les prochains jours, tout en remerciant leurs partenaires, les groupes, les prestataires, les bénévoles et bien entendu les fidèles festivaliers !

Avant de conclure :"On va combattre ce virus et on va revenir encore plus fous et déterminés en septembre pour faire une fête monumentale !!! On espère vous voir nombreux et surtout en forme pour fêter ces 10 ans comme il se doit !!!!"

Pour info, la billetterie en ligne est de nouveau ouverte sur www.goosefest.be.

(Les billets achetés restent bien entendu valables)