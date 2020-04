Report du Festival International du Rire de Rochefort (FIRR)

Après l’annulation obligatoire des soirées de Gala du mois de mars, il est maintenant l’heure pour l’organisation du FIRR (Festival International du Rire de Rochefort) de se positionner quant à sa 40ème édition prévue du 6 au 24 mai prochain.

A l’approche de l’échéance et toujours dans l’incertitude face aux mesures sanitaires et gouvernementales actuelles, les organisateurs ont décidé de ne pas maintenir l’événement aux dates prévues.

Cette décision est évidement prise à contrecœur et implique des difficultés financières et logistiques pour leur organisation mais les membres du FIRR pensent que la priorité actuelle se porte sur la santé des festivaliers, des artistes, de leurs bénévoles, invités et autres partenaires ainsi que de tous les intervenants dans cette organisation.

"Parce que tout le monde aura besoin de rire après cette crise qui n’épargne personne et parce qu’il est aussi important de soutenir les artistes durant cette période difficile, le projet actuel est de reporter les soirées de Gala et dans la mesure du possible, la majorité des spectacles du FIRR 2020", insiste Marine Henin, Chargée de communication, dans son communiqué.

Vos tickets seront bien sûr valables aux dates qui vous seront communiquées ultérieurement. Conservez-les donc bien. Si vous étiez dans l’impossibilité de vous rendre au(x) spectacle(s), un remboursement via un bon à valoir sera évidemment envisageable.

Toutes les infos pratiques suivront rapidement.

Rendez-vous également sur www.festival-du-rire.be