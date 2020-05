Réouverture du Château Fort de Bouillon

Après plus de deux mois de fermeture à cause de la crise sanitaire du COVID-19, le Château Fort de Bouillon a réouvert ses portes au public depuis une semaine (le jeudi 21 mai dernier).

Afin de pouvoir réouvrir le Château Fort de Bouillon en toute sécurité pour les visiteurs, un nouveau circuit balisé, en boucle, à sens unique et d'une longueur d'environ deux kilomètres, a été créé dans le château. Ce circuit oblige les visiteurs à passer plus ou moins partout dans le château (environ 90%). Certaines petites salles étroites et ne disposant que d'un seul accès ont dû être fermées pour des raisons de sécurité. Avec ce nouveau parcours, aucun croisement n'est possible entre les visiteurs.

" De plus, nous avons appliqué dans le château les consignes de sécurité émises par les autorités, c'est-à-dire le port du masque recommandé, l'application de la distanciation sociale de 1,5 mètres, la mise à disposition de flacons de gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie du château, l'adaptation des toilettes publiques (seulement une toilette disponible avec contrôle régulier) et bien d'autres choses ", précise le Royal Syndicat d'Initiative (RSI) de Bouillon.

En outre, pour respecter pleinement les critères de réouverture, l'équipe a dû également installer un système de réservation en ligne et imposer un quota horaire de visiteurs qui est de 30 personnes par demi-heure. " Nous n'avions eu que quelques jours pour tout installer vu que la réouverture initiale du château fort était normalement prévue pour le 8 juin. Mais tout a pu être réalisé dans les temps. Sans cette série de mesures, le château aurait dû rester fermé au public ", souligne le RSI.

Concernant les chiffres des entrées lors de cette première semaine écoulée, c'est un petit début mais nous sommes prêts si l'affluence des visiteurs reprend prochainement.

" Nous espérons voir plus de monde au château à partir du lundi 8 juin, date à partir de laquelle l'excursionnisme, le tourisme, les voyages de plus d'une journée devraient pouvoir reprendre et date à partir de laquelle le secteur de l'HORECA et les gîtes pourraient rouvrir ", conclut enfin Laurent Collin du Royal Syndical D'Initiative de Bouillon (sous réserve de nouvelles décisions du Conseil National de Sécurité entre-temps).

Plus d'infos sur www.bouillon-initiative.be