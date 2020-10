Réouverture de l'Euro Space Center !

Ses attractions et animations font rêver enfants, ados et adultes, écoliers, élèves, étudiants et se déclinent en une série de nouveautés didactiques qui offrent aux visiteurs. Bienvenue à l'Euro Space Center de Transinne

Euro Space - Mars Village

Parmi les innovations, le "Village martien" qui permet de se rendre compte à quoi ressemblera ce qui est encore aujourd’hui de la science-fiction, mais qui sera réalité dans quelques décennies… Il est possible également de piloter des petits véhicules sur le sol de la planète rouge.

En plus des divers systèmes tournoyants, cabines de pilotage et autres rampes de lancement ou systèmes " moon walk ", l’attraction la plus étourdissante est assurément la centrifugeuse géante avec ses 3 g qui vont plaqueront aux cloisons !



Même s’il va de soi que très peu d’enfants deviendront astronautes, l’objectif de cette rénovation est également et surtout de donner le goût des sciences aux plus jeunes et de les sensibiliser aux sciences et aux métiers de la conquête spatiale.