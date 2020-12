RénovA + : le Parc naturel de Gaume vous assiste dans votre rénovation énergétique

RénovA + est une plateforme de rénovation énergétique lancée par le Parc naturel de Gaume histoire de mettre en place un accompagnement gratuit et des soirées d’échanges sur la rénovation énergétique.

Avec le soutien de la Wallonie, le Parc naturel de Gaume a lancé en 2019 une plateforme de rénovation énergétique, appelée RénovA +.

RÉNOVA +, c’est à la fois un accompagnement neutre tout au long de votre projet (technique, administratif, financier) et un ensemble d’experts adhérant à une charte et à votre disposition. L’appel à candidature a été clôturé en début 2019, 43 personnes se sont inscrites. En collaboration avec la Province de Luxembourg et dans le cadre de la campagne Walloreno de la Wallonie, un nouvel appel à candidature vient d’être lancé (informations et inscription sur https://parc-naturelgaume.be/renovaplus/).

Le Parc naturel travaille avec des entreprises locales partenaires, signataires de la charte du projet RénovA +. Toute entreprise souhaitant les rejoindre peut contacter le Parc naturel de Gaume pour obtenir la charte à signer.

Suite aux questions posées par les candidats rénovateurs de RénovA +, le Parc naturel a trouvé opportun d’organiser des soirées d’échange sur différents thèmes de la rénovation énergétique.

A chaque soirée d’échange, il est prévu une présentation par une ou plusieurs personnes du secteur (Guichet énergies, fournisseur de matériaux, entreprise d’isolation, chauffagistes, fabricant de pellet, fournisseur de bois…), un échange entre personnes-ressources et un question-réponse avec les particuliers :

• Mercredi 2 décembre : Primes Logement, prêt à taux zéro, Gaume Energies, quelles aides pour financer ma rénovation énergétique ?

• Lundi 7 décembre : Utilisation des isolants " bio sourcés " en rénovation, quelles utilisations, quels avantages ?

• Mercredi 9 décembre : Chauffer mon logement avec une énergie renouvelable, comment faire mon choix ?

• Mercredi 16 décembre : Chauffage au pellet de bois, mes pellets sont-ils bien locaux ? Comment s’assurer de leur qualité ?

Elles ont toutes lieu en ligne de 20h00 à 21h30, sur inscription ici

