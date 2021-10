Rendeux : Hygie Flow, 2 coachs sportives proposent des journées sport et bien-être en pleine nature

Sarah Gloire et Mathilde Mottet ont décidé de lancer le projet " Hygie Flow ", elles sont toutes les deux coachs sportives et Sarah est manager. Elles ont dû se réinventer pendant la période du confinement avec leurs patients et leurs clients.

Le concept Hygie Flow

Le principe et de créer une bulle d’évasion autour du sport.

Mathilde Mottet : "Nous sommes allées beaucoup en extérieur et nous nous sommes rendu compte que les patients et les clients avaient un besoin d’évasion et de faire une activité sportive en dehors de leur quotidien, dans des forêts en extérieures. Nous avons vu une opportunité de créer des journées et des week-ends de déconnexion et d’évasion dans des lieux en pleine nature qui sortent de l’ordinaire".

Le 14 novembre à Nassogne

Pendant cette journée, les participants vont être immergés dans un relais de chasse au milieu de la forêt.

"En pleine nature, ils vont avoir droit à des séances de sport, explique Mathilde Mottet. Nous désirons également être entourées de professionnels de la santé. Sur place, il y aura avec nous une diététicienne et un médecin. Tous deux sont spécialisés dans le sport. Ils apporteront leurs connaissances au niveau de la santé et de la nutrition, toujours en lien avec le sport. Cela se passera sous forme de questions, réponses. Nous proposons également un petit-déjeuner et un dîner santé en association avec des producteurs locaux. Les recettes sont reformulées par notre diététicienne".