Les Rencontres "Jeu t'aime" ce dimanche à Aubange - Luxembourg Matin - 21/11/2019 C'est parti pour la 9ème édition des Rencontres "Jeu t'aime". Rendez-vous en famille le dimanche 24 novembre aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles pour jouer, rire, partager... Au programme : jeux de plateau, jeux géants, coin lecture... et dans 8 des villes participantes, un marché gratuit du jeu et du jouet ! Journée gratuite... Christine Gillard , de la ludothèque provinciale de Marche, était l'invitée en direct de Philippe Lorain ce jeudi vers 7h20 :