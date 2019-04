Redu, Village du Livre, a 35 ans !

Comme chaque année à Pâques, la "Fête du Livre" est un événement devenu incontournable qui se déroule dans un cadre idyllique, au cœur de ce charmant village ardennais qu’est Redu.

La Fête du Livre, c’est quoi ? Des libraires résidents nichés au cœur du Village en mode festif, et à l’occasion de ce weekend unique, cette offre est renforcée par de nombreux vendeurs itinérants, venus de partout en Wallonie, dispersés dans les rues, ce qui rend le village encore plus vivant et animé. Le passionné y trouvera sa perle rare, sans doute au détour d’une libraire résidente, le badaud y flânera au gré des échoppes…

Au fil des années, le village évolue, le livre trouve une autre place dans notre société, les libraires sont secondés par de nombreux artisans du Livre, comme un relieur, un des derniers en Belgique ! un artisan qui transforme de ses mains le bois ou d’autres matières en papier, un calligraphe, une artisane qui réalise un " marbrage " du papier artisanal !

Il y a 35 ans, des passionnés de leur village et de culture mettaient en place une Fête du Livre qui sera à l’origine de ce fameux Village du Livre de Redu. Chacun avait ouvert sa grange, son garage, installé ci et là des échoppes… Le Village du Livre était né ! Un concept unique ! Sa renommée a même poussé le Mudia (Musée Didactique d’Art) à y installer son musée d’exception, Redu se veut définitivement dynamique !

Durant ce week-end pascal, les enfants ne seront pas oubliés : un atelier leur sera proposé pour réaliser un Pop-Up sur le thème de Pâques (payant, sur réservation, les trois jours), une séance de dédicaces de la BD " Les aventures de Jim et Jack, les pilotes de l’espace " d’Olivier Schier, ou encore une animation contée le dimanche, et un groupe musical le dimanche après-midi leur est destiné !

Auteurs et dédicace

Victoria Bell │les samedis et dimanche

L'auteure du roman "Terrorist at home" est une femme accomplie, bienveillante et portant un regard rempli d'amour et de bienveillance pour son prochain. Lauréate de plusieurs récompenses, son roman paru en 2016, fut ensuite édité par Panthéon pour l'édition de "Terrorist at home", octobre 2018 - Paris (F)

Jean-Paul Mostade │ les 3 jours

Auteur de " Les Sentiers du Réel " - Des enfants et des lettres, Jean-Paul Mostade est également l’auteur de " Cognie ", le journal littéraire pour les 5 à 11ans. Mieux connu sous le nom de Mike Hallan, écrivain, essayiste et poète. Il écrit en son nom propre et sous son nom de plume Mike Hallan plus d’une vingtaine d’ouvrages aux thèmes les plus variés.

Gravement brûlé il y a une vingtaine d’années, il parcourt les pays francophones et partage au travers de ses écritures et surtout de son livre sur les secrets des Orties, son expérience qui lui a permis de s’en sortir…

Claire Colette │ le samedi à 16h, au Café littéraire La Reduiste

Rencontre littéraire sur la thématique de Compostelle.

" Compostelle. La saveur du chemin ", Claire COLETTE, Ed. Académia, 2015

A cinquante-trois ans, après un bilan de vie douloureux et souffrant de fibromyalgie, Claire Colette part seule à pied de Belgique jusque Compostelle durant trois mois. Elle y dépose toute la souffrance de son corps, de son cœur et de son âme. Au retour, elle découvre sa guérison. Ce témoignage montre comment la marche peut transformer, concrètement, pas à pas, mais inexorablement.

Dernière minute !!! Ce samedi 20 avril, de 16 à 18h : Rencontre littéraire au café littéraire La Reduiste avec Jean-Claude Servais qui présentera ses 4 tomes de "Chemins de Compostelle".

Et bien d’autres…

Les artisans des métiers du Livre :

Fabrication de papier,

Imprimerie à l’ancienne

Reliure

En marge du week-end du livre :

En avant-première le vendredi soir :

Projection du film documentaire " Hungry Minds " │

au Café Littéraire La Reduiste, ce vendredi 19 avril à 20h

Ce film suit le voyage aventureux des bibliothèques mobiles qui acheminent les livres dans les régions les plus éloignées… et changent la vie des protagonistes... Un film sur l’amour de la littérature. Ce film allie le livre à la thématique L’Ivre d’Eau qui rythmera tout au long de cette année littéraire à Redu. Réservation souhaitée lareduiste@gmail.com

Expositions

Exposition de linogravure │ A l’Office du Tourisme

Expo des œuvres de Malory Evrard, seconde lauréate du concours " Au Fil des Ateliers ". Présence de l’artiste le samedi et le dimanche, de 15h à 17h et le lundi, de 10h à midi.

Exposition "Redu, mon village" │ Anciennes écoles de Redu

Sans oublier de nombreuses animations musicales dans les rues du village

Bar, petite restauration

Entrée : 4 € / voiture, valable les 3 jours.

