Redu : des Nuits Etincelantes pour fêter le 35è anniversaire du Village du Livre

Découvrez, au fil de votre promenade, le livre que vous n’attendiez plus dans les rayons de nos 14 librairies. Pour l’occasion, elles resteront ouvertes jusque tard dans la nuit. Les chefs des cinq restaurants du village mettront les petits plats dans les grands et réveilleront vos papilles.

Cette année, Les Nuits Étincelantes s’invitent à nouveau à la Nuit du Livre :

Le village sera " mis en lumière ", étincelant ! Les façades si caractéristiques au village se pareront de lumières et le groupe Folk Dandies pimentera encore un peu plus la soirée.



Quant à " Pyronix ", il vous offrira un spectacle pyrotechnique époustouflant !

Sans oublier, le traditionnel grand FEU D’ARTIFICE qui sera tiré à minuit !

De quoi fêter dignement le 35e anniversaire de Redu…



ATELIERS ET ARTISANS AUTOUR DU LIVRE

Les artisans locaux présenteront leur passion et leur savoir-faire, avec des ateliers de fabrication de papier à l’ancienne et de papier marbré, des démonstrations de taille-douce, de reliure et de calligraphie. L’occasion aussi d’annoncer l’installation d’un nouvel atelier de reliure au coeur du Village du Livre !

Mais aussi, présence de nombreux autres artisans proposant : ferronnerie, création de bijoux en fimo, créateur de maquettes de bâtiments, dessinatrice animalière, Illustrations et créations à partir d’illustrations, etc

ANIMATIONS SUR LA PLACE

Ateliers, images, sons, boissons, en-cas et un gros paquet de bonne humeur... Nombreuses surprises en perspective proposées par l’asbl Un Un Un oeil oeil oeil et puis l'autre et puis l'autre et puis l'autreet puis l'autreet puis l'autre et puis l'autreet puis l'autre

ANIMATIONS MUSICALES

Les différents quartiers du village seront animés pendant toute la soirée avec :

Two Saxy Boys, à l’Auberge Gourmande,

Belgium Blues Company, au quartier de la Fontaine,

Unplugged Cover Band, devant le Clocher,

Folk Dandies, sur la Place,

Bérenger Quintet, devant la Framboiseraie.

Et Lux Friday Jazz, à La Reduiste,

En nouveauté cette année, une animation inédite ! La Nuit du Livre continue toute la nuit avec les 24 Heures de Jam Session du samedi 3 août à 14h au dimanche 4 août à 14h, à la Reduiste. Des artistes Musiciens en live s’opposeront à une ligue d’impro, les Zerbivores pour un marathon de 24h. Pour le plus grand plaisir du public !

Ambiance assurée !



OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU MUDIA EN SOIREE

Le Mudia est LE Musée Didactique dédié à l’Art, niché au coeur du Village ! Retrouvez plus de 300 oeuvres d’art originales du XVe siècle à nos jours ainsi qu’une foule d’attractions interactives ! Le Mudia, c’est s’amuser en découvrant l’Art !



PRESENCE DES GEANTS DE REDU

Jeanne d’Ardenne et l’Ecuyer Guillaume, symboles du patrimoine du village



SANS OUBLIER :

L’IVRE D’EAU, jusqu'au 31 décembre prochain à Redu Village du Livre, avec :

- le parcours poétique dans les rues du village, dépliant disponible à l’Office du Tourisme de Libin

- l’EXPOSITION des peintures " Carnet de voyage ", au fil de l’eau, de Myriam Deru à la Reduiste

- balade VTT de l’après-midi – 13h au départ de Redu – " À la découverte des ponts et passerelles de la Lesse ", guidage par Vélo Haute Lesse – velohautelesse@scarlet.be



MAIS AUSSI… :

EXPOSITION L’Homme et le masque à la Reduiste : exposition de masques africains

Un collaboration Redu-Village du Livre, Office du Tourisme de Libin, Maison du tourisme Forêt de Saint-Hubert, avec le soutien de la Grande Forêt de Saint-Hubert asbl, du Commissariat Général au Tourisme et de la Province de Luxembourg

Entrée : 4 €/voiture



PLUS D’INFOS

www.redu-villagedulivre.be

Office du Tourisme de Libin

061 65 66 99