Récolte de jouets dans les recyparcs ce 17 octobre - Luxembourg Matin - 13/10/2020 Les intercommunales de gestion des déchets organisent ce samedi 17 octobre leur traditionnelle collecte de jeux dans TOUS les recyparcs de Wallonie. Donner ses jouets, c'est faire un geste pour l'environnement. C’est prolonger la durée de vie d’un objet en évitant qu’il devienne un déchet. Si nous voulons économiser les ressources naturelles de notre planète, ces dynamiques " réemploi " doivent devenir spontanées. A court terme, tout le monde devrait transformer son regard et, avant un achat qu’il soit en seconde main ou pas, se poser la question du devenir de l’objet que l’on envisage d’acheter. Si je n’en ai plus besoin….je le vends, je l’échange, je le donne… Faire circuler des objets déjà utilisés et encore en bon état, c’est une des clés d’un avenir durable Quels jouets déposer dans les recyparcs ? jouets en bois ; jeux de société ; petites voitures, camions, garages, etc. ; poupées ; jeux de construction ; déguisements ; tout autre jouet facilement lavable ; etc. Pour des raisons d'hygiène et de respect pour l'environnement, les peluches et les jouets fonctionnant avec des piles ne seront pas acceptés. Chaque année, cette collecte solidaire bénéficie à une trentaine d’association locales (Croix-Rouge, CPAS, accueils extrascolaires, maisons des jeunes…) et permet de donner une seconde vie à plusieurs milliers de jouets (3452 en 2019). L’Intercommunale se réjouit de ces bons résultats qui se maintiennent dans le temps compte tenu de l’augmentation des possibilités de don et de vente pour les objets de seconde main. Elle compte cette année encore, sur la mobilisation des citoyens pour participer à cette belle action de promotion du réemploi et de la solidarité.En plus de cette collecte récurrente, IDELUX Environnement va amplifier la promotion de la réparation. De nombreux objets déposés dans les recyparcs pourraient facilement être réparés et voir leur vie se prolonger Ecoutez Isabelle Breels, reponsable Communication chez Idelux Environnement . Elle était ce matin dans Luxembourg Matin aux côté de Philippe Lorain