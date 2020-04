"Récolt Léglise", le Marché du terroir autrement !

Récolt (Réseau Equitable de COnsommation Locale et du Terroir) Léglise vous attend ce samedi pour un marché du terroir ... autrement! Charcuteries, fromages, pains, farines, légumes et produits étonnants de notre terroir sur commande et livrés pour vous par les producteurs sur la Place du Marché de Léglise. Ce samedi 2 mai 2020, sur la Place du Marché à Léglise, l'équipe des marchés du terroir & vos producteurs favoris s'adaptent ! Ils vous proposent un modèle de commande - retrait comme suit : 1 - Vous commandez vos produits directement chez les producteurs 2 - Vous retirez vos achats sur la Place du Marché ce samedi 2 mai 3 - L'heure de retrait de vos commandes vous sera communiquée par les producteurs La liste des producteurs participant et les modalités pratiques sont consultables : A - sur la page Facebook des Marchés du terroir de Léglise B - sur le site internet de la Commune de Léglise Toutes les recommandations et restrictions en vigueur pour le commerce et la vente de produits alimentaires sont respectées au travers de ce modèle de commande - retrait. Mesures de précaution liées à la pandémie du Covid-19, lors du retrait : ✅ respecter la distanciation sociale ✅ porter un masque ou à défaut, une protection buccale ✅ Si paiement en liquide, merci de prévoir autant que possible, la monnaie juste.