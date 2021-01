"Radio X" : le rock des années 90 à 3 vitesses

Fondé en 2017, Radio X est un groupe de cover rock 90’originaire de notre province, qui traverse les années 90 jusqu’à aujourd’hui pour vous proposer, 3 différentes formules musicales : Radio AcoustiX, Radio X et Radio Xperience.

Radio AcoustiX : la formation composée de quatre musiciens vous propose depuis cet été 2020 un répertoire acoustique soft et léger tout en respectant les Classic du rock 90’ (Chris Issak, Radiohead, AC/DC, …).

Radio AcoustiX à découvrir ici

Radio X (6 musiciens) : en passant de Bon Jovi à Muse, de Nirvana à System Of A Down mais aussi de Royal Blood à Beastie Boys vous aurez une interprétation rock et énergique de vos tubes préférés des années 90'.

Radio X

Radio Xperience (9 musiciens) est né à l’automne 2020. Il s’agit toujours du rock des années 90’mais avec des teintes plus cuivrées, car en plus d’avoir des morceaux uniques dans cette formule, Radio Xperience s’accompagne d’une section cuivre composée d’une trompette, d’un sax et d’un trombone. Une Xperience big band unique en son genre !

Sortie de la vidéo le 20 janvier 2021

Toutes les infos via le groupe Facebook du groupe