Quelles langues parle-t-on à Marche-en-Famenne ?

Le FAM, le Famenne & Art Museum de Marche-en-Famenne proposera une conférence sur les parlers de la région marchoise par Matthieu Balthazard le vendredi 28 février prochain.

Actuel contributeur à l’Atlas linguistique de la Wallonie, Matthieu Balthazard nous entretiendra de ces langues moins pratiquées qu’hier que sont nos langues régionales (le wallon, le picard, le gaumais et le champenois), en se focalisant sur les parlers de la région marchoise.

Aussi dressera-t-il un portrait des différentes langues régionales présentes en Wallonie et s’intéressera à leur origine, à leur diffusion dans l’espace ainsi qu’à leur vitalité passée et présente. Il présentera ensuite le projet de l’Atlas linguistique de la Wallonie, vieux d’environ un siècle, et mettra en lumière les apports de la géographie linguistique à l’aide de quelques exemples issus de ses recherches.

Puis, sur la base d’enquêtes menées récemment, il exposera comment les langues régionales s’intègrent dans la langue technique agricole wallonne actuelle.

En guise de conclusion, il se penchera sur cette même pénétration des langues régionales dans la langue commune, soit dans nos usages linguistiques quotidiens.

Matthieu Balthazard est titulaire d’un master en Langues et littératures françaises et romanes obtenu à l’ULiège. Au sortir de ses études, il a simultanément travaillé en tant que professeur de français dans le secondaire et en tant qu’assistant au sein du Département de Langues et littératures françaises et romanes de l’ULiège. Aujourd’hui à temps plein dans ce dernier poste, il assiste plusieurs professeurs dans l’enseignement de cours de linguistique et de littérature médiévale. Il contribue par ailleurs à la rédaction d’un volume de l’Atlas linguistique de la Wallonie consacré au vocabulaire de l’élevage bovin.

Son intérêt pour les langues régionales de la Wallonie se manifeste également par une série d’engagements associatifs (Musée de la Parole en Ardenne, Royale Fédération Culturelle Wallonne et Gaumaise du Luxembourg belge, Société de Langue et de Littérature Wallonnes) et par sa participation à l’émission de TV Lux " Foû dès rays ".

Vendredi 28 février à 20h, au " Studio " Rue des Carmes 3 • 6900 Marche-en-Famenne

Inscription indispensable : 084/32.70.60/61 ou fam@marche.be

Participation : 6 €/personne • 3 € pour les membres

A verser sur le compte de l’ASBL Musée de la Famenne, BE40 0682 5031 2163, avec la communication : " Les parlers de Marche ".

Attention : l’exposé commencera à 20h précises.

www.famenneartmuseum.be