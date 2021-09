Que faire de vos emballages plastique ou de vos tubes de dentifrice ? Le sac PMC pardi !

Nouvelle collecte des PMC en province de Luxembourg - Luxembourg Matin - 29/09/2021 Dès ce mois d'octobre les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons ne seront plus collectés via les recyparcs mais en sac bleu ! Des nouvelles mesures déjà d'application depuis début septembre pour les écoles. Cette nouvelle collecte PMC en porte-à-porte ne remplace pas une autre collecte en porte-à-porte. Les collectes sac-sac et duobac et papier/carton sont bien sûr maintenues. Par contre, vous aurez moins de déchets résiduels (sac poubelle ou côté gris du duobac) étant donné les emballages (pots de yaourt, barquettes de beurre, paquets de chips, etc.) dorénavant collectés via le sac bleu. Que mettre dans vos sac bleu PMC ? - Tous les emballages plastique : bouteilles, flacons, barquettes, raviers, pots, tubes, film, sacs, sachets .. - Les emballages métallique : cannettes, raviers en alu, boite de conserve.. - Les cartons à boissons Et petit conseil : aplatissez vos emballage pour gagner de la place ! Vous pouvez trouvez plus de détails encore via le site TRIONSMIEUX Ecoutez Marie-Noëlle Minet d'Idelux Environnement