Quand le handicap fait son cinéma à Arlon !

The Extraordinary Film Festival revient à Namur du 7 au 11 novembre pour une 5ème édition, avec également des séances programmées ce mardi à Bruxelles, Charleroi, Mons, Liège et, chez nous en province de Luxembourg, à Arlon.



Unique en Belgique, ce festival propose au grand public, aux professionnels et aux personnes concernées une image positive de la personne en situation de handicap, dans ses réalités et ses capacités, bien loin des clichés usuels.



Organisé tous les 2 ans, l’événement présente une sélection d’œuvres belges et étrangères de grande qualité cinématographique, où tous les genres sont abordés : du court-métrage au long-métrage, du film d’animation au documentaire en passant par la fiction… Le tout, bien entendu, au sein d’un événement 100 % accessible où chaque film projeté est sous-titré et audio-décrit !



Programme et réservations en ligne sur www.teff.be



Lien Facebook : https://www.facebook.com/extraordinaryfestival/



Une organisation de EOP ! asbl – Infos : 02 / 673 27 89 – info@teff.be



Le festival est un événement “full accessibilité”

