Prudence si des gens se présentent à votre porte au sujet du coronavirus...

Voici un message de la Zone de Police Arlon / Attert / Habay / Martelange : Aucun organisme ne viendra A L'IMPROVISTE faire un contrôle de votre situation ou effectuer une désinfection chez vous dans le cadre du coronavirus ...

UNE VISITE INATTENDUE = MEFIANCE !

Si une personne se présente à l'interphone ou à votre porte alors que vous n'en étiez pas informé:



• Utilisez l'entre-bailleur et le judas. Vous pouvez parler à travers la porte.

• Quelle que soit la profession, ne vous fiez pas aux apparences. Même si la personne est en tenue de travail et, en cas de doute, demandez lui une carte professionnelle ou un justificatif d'intervention.

• N'hésitez pas à effectuer un contre-appel pour vérifier que la venue de la personne qui se présente chez vous est bien officielle. Pour cela, contactez l’organisme d’origine, votre bailleur, votre syndic, votre concierge, vos voisins ou la police. Utilisez les numéros de téléphone que vous avez en votre possession (figurant généralement sur les avis d’échéance ou les factures) et non pas ceux donnés par la personne qui se présente.

D'AUTRES CONSEILS :



• N'ouvrez jamais la porte à une personne inconnue, quelle que soit la raison invoquée.

• Ne laissez jamais entrer une personne inconnue chez vous.

• N'indiquez pas sur votre boîte aux lettres que vous êtes veuve ou veuf ou toute autre indication laissant penser que vous vivez seul (e).

• Ne conservez pas trop d'argent liquide ou d'objets de valeur (bijoux..) chez vous.

• On reconnaît un vrai policier au logo de la police (rond bleu avec "flamme blanche") présent sur sa tenue; à son corps d’origine et à son nom (ou numéro) mentionnés sur une nominette rectangulaire se trouvant le plus souvent sur la poitrine; à son ceinturon équipé, dans la plupart des cas, de menottes, d'une matraque et d'une arme de service à la taille; à son véhicule de police qui n'est jamais garé loin; à sa carte de légitimation (multicolore, avec nom, photo et matricule très lisibles) qu’il doit montrer sur demande.

EN CAS DE DOUTE, N'HESITEZ PAS A FAIRE LE 101