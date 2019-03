Projection du film "Le Brio" à Bertrix

Un sujet intéressant, un réalisateur très inspiré et des acteurs au top niveau, Camélia Jordana a d’ailleurs remporté, en 2018, le César du "Meilleur espoir féminin" pour son rôle dans ce film, … voilà du cinéma comme on l’aime ! Et même si on sait d'avance où Yvan Attal va nous emmener, on s'y laisse conduire avec énormément de plaisir car ce film fait vraiment du bien !

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, cette jeune étudiante pleine d’envie et de révolte se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur aussi brillant que réac et désabusé, notoirement connu pour ses provocations et ses dérapages. Leur rencontre va forcément faire des étincelles.

Deux mondes, deux générations, deux visions politiques, … tout les oppose ! Pourtant, le professeur va devoir aider l'étudiante à préparer son examen d'éloquence pour se racheter une conduite.

Sûr de lui et de ses effets de manche dans cette faculté parisienne d’Assas, longtemps considérée comme un repaire de l’extrême-droite, le professeur cynique et exigeant doit assumer le rôle de mentor dont elle a besoin.

Propulsée dans cet environnement hostile, la frondeuse, ambitieuse et jolie Neïla ne renonce pas à ses opinions et affronte, droit dans les yeux, ce ténor du barreau.

Les voilà condamnés à faire un bout de chemin ensemble, à se connaître, se reconnaître voire s'estimer. L’apprentissage en mode commando va être douloureux mais sacrément instructif pour chacun. Parviendront-ils l’un et l’autre à dépasser leurs préjugés ... !

Daniel Auteuil et Camélia Jordana jouent juste et donnent le meilleur pour incarner ces personnages. Un film fluide, subtil, bien écrit. Le Brio tient sa force de ses dialogues aiguisés et corrosifs qui osent tout sans jamais se tromper.

Attal touche des thèmes d'actualité au sein de notre société et parle de beaucoup de choses pertinentes et mêmes intelligentes à savoir le racisme, la transmission, la beauté de la langue et surtout la tolérance.

La projection du film "Le Brio" sera suivie d’un débat mené par les animateurs de Media Animation.

Infos pratiques :

Mardi 19/03 à 19h00

Comédie dramatique de Yvan Attal

Dans le cadre du Festival "A films ouverts"

Un partenariat entre Média Animation et le Centre Culturel avec la participation de la Bibliothèque publique

Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Nozha Khouadra

PAF : 4 €

Durée : 1h35’

Infos : 061/41 23 00