"Profitons des bons moments, pensons à ralentir": la Police de la route de la province de Luxembourg nous donne de précieux conseils

L’AWSR invite les Wallons à modérer leur vitesse pour pouvoir exploiter pleinement ces bons moments sur les routes, comme le retour des beaux jours par exemple.

La vitesse est à la fois un déclencheur de l’accident ; mais aussi un facteur aggravant. Face à une vitesse inadaptée, il y plus à perdre qu’à gagner. Près d’1 accident mortel sur 3 est principalement dû à la vitesse, elle intervient dans 10 à 15% des accidents de la route. Plus on roule vite, plus on met du temps ou de la distance à freiner et plus l’impact a des conséquences…

On estime habituellement que pour un trajet de 100 Kms effectué sur une autoroute à 130 Km/Hr au lieu de 120, le gain de temps est inférieur à 1 minute.

L’Article 10 du Code de la route précise entre autres que tout conducteur doit régler sa vitesse dans la mesure requise :

– par la présence d’autres usagers (et certainement les + vulnérables) ;

– les conditions climatiques ;

– la disposition des lieux et leur encombrement ;

– la densité de circulation ;

– le champ de visibilité ;

- l'état de la route ;

- l'état et le chargement du véhicule.

Et le conducteur doit aussi maintenir une distance de sécurité suffisante entre son véhicule et celui qui le précède…

L’Article 11 du Code de la route précise les limitations de vitesse suivant le type de voie publique…

Exemple : en agglomération = 50, sur autoroute = 120