Préparer votre croissance pour 2020 à Habay

Le 28 novembre prochain, l’agence Be Alternatives proposera dans un format unique de 3 conférences, une rencontre dédiée aux entrepreneurs des 2 Luxembourg. Cette soirée est dédiée à toute personne en recherche d’inspiration pour développer ses projets autour des thèmes : motivation, communication et créativité. Plus de 200 décideurs de la région sont attendus : Commerçants, Chef d’entreprises, patron de PME, responsables RH, responsables Marketing. Tous recevront les clés pour réussir leurs projets.



Maxime Raux (originaire de Bettembourg au Grand-Duché du Luxembourg) débutera la soirée avec une intervention pleine d’énergie sur la motivation et l’attitude positive. Comment garder cet état d’esprit… même quand tout va mal. Sa clé ? tout est possible à celui qui croit.

Cyril Jamelot (Louvain-la-Neuve) poursuit une carrière riche dans le marketing et est un expert reconnu dans le storytelling. Il nous expliquera les attentes actuelles des consommateurs. Raconter des histoires : oui, mais des histoires authentiques, avec humanité, humilité et surtout votre propre style. Le marketing bienveillant, humain et vrai est la deuxième clé de la soirée.

Le conférencier - magicien Butzi (Amsterdam) nous dévoilera certaines astuces des mentalistes. Il nous emmènera dans le processus de créativité accessible pour chacun car, comme il l’expliquera, " retrouver son âme d’enfant " nous ouvre de multiples solutions aux problématiques techniques et humaines. Butzi animera le 29 novembre un atelier unique à Steinfort en développement de la créativité. Chercheurs d’idées ou tout simplement en manque de solutions pour vos problématiques au travail ou à la maison, cette formation vous sera dédiée. Cette formation se terminera par mettre votre créativité en pratique en réalisant un montage en chocolat sous l’œil bienveillant de Edouard Bechoux (Florenville) consultant chocolatier.



La soirée sera ponctuée par la découverte progressive du site internet Be Alternatives, version 2.020. A travers un moteur de recherche unique, vous pourrez découvrir des personnalités eXtraordinaires pour vos prochains évènements eXtraordinaires dans votre propre entreprise ou organisation.



Inscriptions et renseignements : www.be-alternatives.eu Claude Gaspard au 0498 165 854 ou info@be-alternatives.eu

Infos pratiques :

Jeudi 28 novembre dès 20h00 dans le showroom du garage Thiry à Habay-la-Neuve



A propos de "Be Alternatives" :

Depuis 2014, Be Alternatives organise des événements professionnels dédiés principalement aux managers et Chefs d’entreprises. La mission est de faire découvrir des personnalités eXtraordinaires (les formateurs et conférenciers du réseau Be Alternatives) à des gens eXtraordinaires (l’audience composée de diverses entreprises ou du personnel d’une même société). Les thématiques traitées en formation ou en conférence sont des sujets d’actualité qui aident les patrons et leur personnel à avancer dans un monde qui bouge de plus en plus vite : bien être, performance, Management durable, créativité, motivation, réussite, vente et marketing. Be Alternatives, basée à Lottert (Attert) est actif de Bruxelles à Luxembourg en faisant appel à des partenaires du monde entier.

www.be-alternatives.eu version 2.020 en ligne le 28/11 prochain...

Ce mardi à 7h20, Philippe Lorain a reçu en direct et en studio Claude Gaspard, de l'agence "Be Alternatives", et qui proposera le 28 novembre à Habay, dans un format unique de 3 conférences, une rencontre dédiée aux entrepreneurs des 2 Luxembourg. Cette soirée est dédiée à toute personne en recherche d'inspiration pour développer ses projets autour des thèmes suivants : motivation, communication et créativité :