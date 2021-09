Prendre soin de sa vie intérieure avec le Le Journal Créatif®

Prendre soin de sa vie intérieure - divers ateliers proposées par l'Atelier de l'Ermite -... e Journal Créatif® est un outil de connaissance de soi et de développement personnel. Il combine l'écriture du journal intime au dessin et au collage afin de stimuler la créativité et accéder à son intériorité. Le Journal Créatif est proposé par l'Atelier de l'Ermite. Valérie Karthauser "Le but c'est vraiment de stimuler la créativité mais surtout d'accéder à son intériorité et sa vie intérieure". Des ateliers sont au programme dès ce 21 septembre : "Ce soir, j'ai RV avec la lune !" 21/09, 20/10, 19/11, 19/12 - 19h30-21h "Promenade créative dans le Tarot" 26/9, 3/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 28/11, de 9h30 à 12h30 et 5/12 (de 17 h à 20 H) "Art-guérisseur du corps à l'âme" 10/10 - 17h-20h "Eveiller le rêveur" 22/09, 27/10, 24/11, 22/12 de 20 h à 22 h "Nouvelle année#Nouveau départ" 29/12 et 05/01/2022 de 17 h à 20 h Ces différents ateliers se déroulent à St Léger. Ecoutez Valérie Karthauser