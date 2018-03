Plusieurs tonnes de chocolat à Durbuy jusqu'au 8 avril !

C'est en effet une exclusivité mondiale qui se déroule actuellement à Durbuy : un festival de sculptures en chocolat. Et pour ce faire, des artistes venant de partout au monde ont investi, depuis début février, "la plus petite ville du monde",et ce, pour la mise en place et le sculptage de la jungle chocolatée.

" C’est un projet qui était déjà depuis de nombreuses années dans les cartons et nous sommes tombés amoureux de Durbuy ", explique Raphaël Warny, organisateur et responsable de la société PLG.

Plus de 50 animaux dont certains de plus de 3 mètres ont été sculptés en chocolat et placés dans un décor grandiose ! Un moment familial pour petits et grands. Un parcours dans la jungle qui se termine par une série d'exposants chocolatés.

" Où vous pourrez retrouver une série d’exposants régionaux, belges et même français ! ", ajoute Raphaël Warny.

Après la visite de l’exposition et la participation à l’atelier chocolaté pour les enfants, vous pourrez vous retrouver au "Chocobar" : un lieu de détente en chocolat !

Venez déguster de nombreuses spécialités dont le vin, le champagne et la bière au chocolat.

Plus d'infos sur www.chocopalace.be

(Ré)écoutez ci-après l'interview en direct de Raphaël Warny (organisteur) au micro de Philippe Lorain :