"Pierre et le loup" version Alex Vizorek à Arlon

Découvrez en famille le conte de Serge Prokofiev raconté par Alex Vizorek. Pendant que l’orchestre Est-Ouest ponctue la narration d’intermèdes musicaux, la dessinatrice Karo Pauwels illustre l’histoire en direct ! Chaque personnage de Pierre et le loup est représenté par un groupe d’instruments (cordes, cuivres ou bois) et par un thème qui lui est propre. Rejoignez donc Pierre, l’oiseau, le chat, le grand-père, le canard, les chasseurs et le loup pour une magnifique initiation à la musique classique.

Voilà quelques années que la Ferme du Biéreau rêvait de proposer Pierre et le loup à ses jeunes (et moins jeunes) spectateurs. Si l’œuvre magistrale de Prokofiev est un incontournable de la musique classique pour tout-petits, elle est complexe à mettre en place. En effet, le choix du narrateur est essentiel mais il est également accompagné d’une vingtaine de musiciens sur scène. De plus, nous avons choisi de travailler avec une illustratrice, qui dessinera en live l’histoire racontée aux enfants. Ceci dans une optique de mêler les genres et offrir un support visuel complémentaire au public.

Ces dernières années on a pu voir Pierre et le loup sur les scènes belges, mais rarement accompagnés d’un orchestre en entier. Or nous sommes convaincus que l’orchestre complet participe de la fascination des enfants pour cette œuvre en particulier et pour l’approche du classique en général. Prokofiev avait d’ailleurs choisi d’écrire un conte très simple pour qu’il donne un accès plus aisé à la complexité de l’orchestre qu’il voulait présenter.

Modalités pratiques :

Durée : 40 min

Age : dès 3 ans

Date et heure : dimanche 19 janvier à 17h00

Tarifs : entrée: 20 €; enfant: 15 €; abonnement: 2 crédits



de Sergei Prokofiev, par La Ferme du Biéreau, illustrations : Karo Pauwels; mise en scène : Gabriel Alloing; chef d’orchestre : David Navarro-Turres

avec Alex Vizorek, Karo Pauwels et l’orchestre Est-Ouest (22 musiciens) dirigé par David Navarro-Turres

