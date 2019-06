"Pêche en Fête" : partez à la découverte du milieu aquatique à Habay-la-Neuve ces 8 et 9 juin…

ça baigne à Habay…

L’ASBL La Bourriche – Maison de la Pêche du Luxembourg organise la 15ième édition de " Pêche en Fête ", un des événements festifs qui est organisé à travers toute la Wallonie. Cet évènement se déroulera pour le site de Habay-la-Neuve, le samedi 8 et le dimanche, durant le week-end de Pentecôte.

Samedi 08 juin 2019

• Restauration dont foodtrucks vers 19h00

• Petite restauration : petites restaurations dont des produits régionaux / boissons et bières spéciales,

• Foodtrucks – restaurations diverses.

• Bar VIP – champagne, vins et accompagnements délicats.

• Spectacle " Fontaines lumineuses " avec un show musical et de lumières vers 22h30

Dimanche 09 juin 2019 de 05h00 à 19h00

• Village de la Pêche

1. Découverte des sociétés de pêche locales agréées,

2. Présentation de matériel de pêche,

3. Présentation des différentes techniques de pêche,

4. Initiations de pêche pour les enfants,

5. Magasins de pêche – Vente et démonstration de matériel de pêche,

6. Club de pêche au coup MPL,

7. Atelier "montage de mouches",

8. Atelier "montage de lignes de pêche au coup",

9. Présence de grandes marques de pêche "carnassier-carpe-mouche-coup",

10. Accessibilité au PMR pour pêcher à l’Etang de Bologne.

• Initiation et découverte de la rivière et du monde halieutique – vocabulaire sous forme de jeux radiophoniques,

• Démonstrations et essais de leurres,

• Tir sur cible flottante – jeux aquatique,

• Fédération Luxembourgeoise de Pêche Sportive – section mouche – FLPS,

• Brocante, artisanat et produits du Terroir – 1 euro/mètre – + de 250 exposants,

• Animations pour les enfants : châteaux et ballons gonflables,

• Animations de rue : clowns, grimages et musiques d’ambiance,

• Jeu virtuel de la pêche pour les petits et grands – Simulateur de pêche,

• Stand Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique / Le Pêcheur Belge,

• Stand Fédération des Ardennes Française pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,

• Stand Maison Wallonne de la Pêche,

• Stand de la Maison de la Pêche du Luxembourg,

• Stand d’animations du Service de la Pêche,

• Stand Contrat Rivière Semois-Chiers et Lesse,

• Stand Fédération Semois-Chiers,

• Stand Fédération Moselle,

• Stand Fédération Lesse,

• Photo call MPL avec photographie avec des poissons géants,

• Dégustations de produits à base de poissons de nos régions – Top Chef,

• Contes et légendes pour les enfants,

• Découverte (visite) et atelier de l’oseraie,

• Découverte (visite) des castors dans leur milieu naturel.

• Petite restauration dont :

• Buvette avec bières locales et partenariat avec Superbock

• Friterie et hamburger : Friterie / Foodtrucks

• Gourmandises sucrées : gaufres, glaces artisanales, barbe à papa….

Entré gratuite

RDV : Maison de la Pêche du Luxembourg, 23, rue des Rames à B-6720 Habay-la-Neuve (Belgique)

Itinéraire : www.mplux.be ou suivre panneaux directionnels " Maison de la Pêche du Luxembourg "

Via la E411et la E25 (parcours fléché) Emprunter la sortie 29, suivre la direction Etalle – Habay – Virton (N87), prendre à gauche la rue de Neufchâteau (N40) sur environ 1 Km, prendre à droite la rue des Rames.

Via la N4 (parcours fléché) Emprunter la sortie Habay, suivre la N87 jusqu’à Habay-la-Neuve, prendre à droite la rue de Neufchâteau (N40) sur environ 1 km, prendre à droite la rue des Rames.

Le programme complet sur www.maisondelapeche.be ou www.mplux.be