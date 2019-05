Pause Culture : en mai, faites ce qu'il vous "play" à Arlon !

5 vendredis de 12h30 à 13h30, 5 concerts de qualité, 5 lieux insoltes, 5 pauses-midi pas comme les autres....

En mai, faites ce qu'il vous "play" à Arlon ! Et c’est avec Pause culture que l’ASBL Arlon Centre-Ville veut vous faire plaisir, en vous invitant à venir faire une pause musicale dans le cœur d’Arlon, les 5 vendredis durant le temps de midi dès 12h30.



Pour cette délectation, la 12ème édition de Pause culture réserve encore de belles surprises. Vous aurez encore la chance de découvrir des nouveaux lieux insolites pour savourer gratuitement pendant 50 minutes de la bonne musique à mettre entre toutes les oreilles.

Début des festivités ce vendredi 3 mai à l’Espace Wallonie – Place Didier, rue de Diekirch, avec BELCIRQUE. Cet ensemble de six jeunes femmes pétillantes proposera un répertoire festif et poétique, qui puise là où ça groove. Grâce à leurs mimiques et à des mouvements de danse décalés, elles créent une atmosphère de connivence avec le public. (Plus d’info : www.belcirque.be)

Pour le deuxième rendez-vous, le 10 mai, c’est le talentueux Lou B que vous " kifferez " dans l’église Saint-Martin, Square Albert 1er. Né sous le syndrome musical, ce jeune artiste porteur du syndrome de Morsier n’a peut-être pas reçu toutes les cartes du jeu mais il a un merveilleux joker. Sa différence et son don pour la musique, subliment son handicap. Lou proposera un mélange de compositions personnelles, reprises, imitations et blind test. Il vous emmènera dans un monde de sensibilité pour garantir une Pause remplie d’émotion. (Plus d’info : www.loub.be)

C’est au Musée Gaspar, rue des Martyrs, le 17 mai, que Wör vous transportera dans un baroque’n’roll. Cet ensemble de musiciens virtuoses revisite les trésors cachés de la musique du 18ème siècle. En substituant violes de gambe et clavecin par des instruments plus populaires, il en donne une nouvelle lecture avec l’impression que ces musiques viennent d’être composées. (Plus d’info : www.wearewor.com)

Le 24 mai, dans le magasin Brix Menuiserie, rue Général Molitor n°19, les deux guitaristes de Crazy Nails se poseront à Arlon, après des représentations à Paris et avant une tournée en Grande-Bretagne. Le concert commencera comme un spectacle classique mais, très vite, cela prendra une autre tournure. Avec un zeste de folie, le duo vous entraînera peu à peu dans un voyage clownesque à travers tous les genres de musiques et d’émotions. (Plus d’info : www.crazynails.org)

Pour finir, le 31 mai, c’est à la salle Ysaÿe, Place des Chasseurs Ardennais, que l’Académie de Musique de la Ville d’Arlon mettra à l’honneur ses professeurs de piano avec Manège à trois. Piano à 6 mains, à 4 mains, 2 mains, cela sera un chassé-croisé entre Marie-Béatrice Nickers, Alain Bajot et François Delbushaye. Le programme reflète le résultat d’une amitié entre trois pianistes aux personnalités différentes et complémentaires. Le choix des œuvres fait la part belle aux monstres sacrés du classique mais le récital ne sera pas figé, il sera plein d’humour avec des touches de fantaisie.



La programmation musicale de Pause culture est orchestrée par l’ASBL Arlon Centre-Ville en collaboration avec les Jeunesses Musicales du Luxembourg Belge et de l’Académie de Musique de la Ville d’Arlon.



Pause culture s’adresse à tous ceux qui ont le goût de la musique ou veulent aller à la rencontre d’autres styles. Alors pour le plaisir, il faut savoir prendre le temps…



Bloquez les 5 dates dans vos agendas, les vendredis 3,10, 17, 24 et 31 mai ♫♫♪♫♫ à 12h30

Christine Bosseler, coordinatrice et chargée de projet pour l'asbl Arlon Centre-Ville, était ce vendredi l'invitée en direct de Philippe Lorain :