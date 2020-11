Paul Mathieu : "les Noces de l'écureuil" et "D'abord un peu de jour"

Paul Mathieu, secrétaire perpétuel de l’Académie Luxembourgeoise, nous propose ses deux derniers ouvrages : "D’abord, un peu de jour", un recueil de poèmes, et "Les Noces de l’écureuil", un recueil de nouvelles.

Paul Mathieu est écrivain, poète et critique littéraire. Il est également professeur de français, d’espagnol et de luxembourgeois à l’Athénée royal d’Athus.

Poète, nouvelliste et critique érudit, Paul Mathieu collabore à plusieurs revues, tant comme poète et nouvelliste que comme critique littéraire dont Pollen d’Azur, Traversées, Sapriphage, Le Journal des poètes, Archipel, Le Jardin d’essai, etc. Il collabore notamment beaucoup avec le Service du Livre Luxembourgeois. Il est membre de l’association des écrivains belges de langue française ainsi que de la confrérie des Maîtres de forges d’Athus. Il est aussi secrétaire perpétuel de l’Académie Luxembourgeoise.

Ces derniers mois, très particuliers, Paul Mathieu a sorti deux nouveaux livres :

"D’abord un peu de jour" : un recueil de poèmes qui met en mots un voyage ferroviaire entre deux gares… "D’abord un peu de jour" est sorti aux Editions Estuaires"

"Les Noces de l’écureuil" : 14 nouvelles, 14 histoires campées dans des époques, des lieux et des genres différents. Des mondes qui fonctionnent chacun à leur manière.

Un fil conducteur ? Peut-être celui tissé par les personnages qui, souvent solitaires, se retrouvent confrontés tantôt à un problème insoluble, tantôt à une angoisse impalpable quand ce n’est pas à un univers particulier. Tout n’est pas rose dans ces parcours ! On commence d’ailleurs avec un thème particulièrement grave : celui de la responsabilité devant l’horreur absolue. D’autres récits font place à des situations parfois tristes, parfois dramatiques, parfois plus légères voire remplies d’espoir. À l’occasion, certains textes explorent la veine fantastique. D’autres sont implacablement campés dans le quotidien le plus ordinaire ou le plus sombre.

Quatorze nouvelles qui ouvrent des portes, posent des questions et offrent, de loin en loin, quelques petites bouffées de rêve.