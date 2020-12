Paul Groos d'Halanzy "respire sa vie" au profit de Viva for Life

"Respire ta vie" : le nouvel ouvrage de Paul Groos

Paul Groos est éducateur à l’Institut Cardijn-Lorraine Athus et ses grandes passions sont la photo et l’écriture. Et depuis quelques années déjà, Paul publie régulièrement des livres vendus au profit de Viva for Life. Ces ouvrages, remplis de positivisme, sont des outils intemporels qui ont été conçus pour apporter de la réflexion et du bien-être aux lecteurs. À travers ses nombreuses photos de paysages, par les idées positives qu’elles véhiculent tout au long de leur lecture, ils peuvent transporter aussi quelques vertus thérapeutiques…

Rendez-vous sur cette page de dons au profit de Viva for Life

Faites un don de 100 € et profitez des 60% de déduction fiscale ; cela ne vous coûte en réalité que 40 € et, de son côté, Paul Groos vous offre ses quatre livres. N’attendez plus pour un cadeau original à faire pour les fêtes…