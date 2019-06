Paul Groos d'Halanzy : des défis à la pelle pour Viva For Life

Paul Groos d'Halanzy : des défis en nombre pour Viva For Life - Luxembourg Matin - 07/06/2019 Paul Groos habite Halanzy et c’est un habitué des défis au profit de Viva For Life. Et cette année, il ne déroge pas à la tradition avec de nouveaux objectifs : la vente de 250 exemplaires de son nouveau livre « Un autre regard », l’organisation d’une pièce de théâtre en septembre (20-21/09), un projet sportif pour de jeunes enfants et une (ou plusieurs) randonnées pédestres… Nous avons appelé Paul ce vendredi à 07h20 pour nous en parler…