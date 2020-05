Participez au "Bel Jazz Fest" ces 29 et 30 mai !

Un festival online de jazz 100% belge avec des musiciens jouant live ces vendredi 29 et samedi 30 mai 2020 !!!

Le Gaume Jazz Festival a rejoint 10 autres festivals belges de jazz parmi les plus importants pour proposer le Bel Jazz Fest, festival en ligne avec des musiciens jouant live depuis les studios réputés de Flagey et retransmis sur le site jazz.be.

Pour seulement 15 euros (et la possibilité de faire un don), vous aurez accès à une programmation complète, riche et variée : un groupe d'artistes soigneusement sélectionnés pour représenter le meilleur du jazz belge d'aujourd'hui. Nord et Sud, de jeunes talents et des piliers respectés, des hommes et des femmes, des sonorités à la fois familières et expérimentales. Tous reliés par le langage de l'improvisation musicale. Parce que le jazz belge est bien vivant, parce que nos artistes sont tous impatients de retrouver la vraie dimension du live, parce que créer et se produire sur scène c’est le gagne-pain de chacun d’eux, parce qu’il existe un nombreux public qui attend de montrer son attachement à notre scène, l’initiative s’inscrit dans une dynamique culturelle et solidaire.

Un signal fort avec les festivals BRAND! Mechelen, Brosella, Brussels Jazz Festival, Brussels Jazz Weekend, Mithra Jazz à Liège, Gent Jazz, Jazz Brugge, Jazz Middelheim, Leuven Jazz, Tournai Jazz et …le Gaume Jazz avec le soutien de Stilletto PRoductions, JazzLab, VI.BE.

Les deux soirs, les concerts commenceront à 18h00. Depuis six endroits différents du bâtiment Flagey (dans le respect des mesures de précaution sanitaires), tous dotés d'une acoustique impeccable, les concerts - qui se chevauchent parfois - seront diffusés en streaming en haute qualité audio et image.. Certains concerts seront préenregistrés. Vous pourrez passer d'une scène à l'autre et discuter avec d'autres spectateurs.

Les détenteurs de billets ne manqueront rien, car le contenu (toutes les représentations !) sera disponible pendant une semaine après le festival.

Diversité et streaming de qualité...

Le Bel Jazz Fest propose un programme riche et varié: De Beren Gieren, An Pierlé Quartet, Nordmann, Jean-Paul Estiévenart Quartet, Bram De Looze, Compro Oro, Esinam, DJ AliA, Tuur Florizoone, schntzl, Mâäk Quintet, Antoine Pierre Urbex Electric, Kurt Van Herck Trio, The Brums, Manuel Hermia Trio, Anneleen Boehme, Eve Beuvens, Casimir Liberski Trio, Lubiana, Commander Spoon, Karen Willems, Glass Museum, Nabou et Bert Cools.

Le Bel Jazz Fest en pratique :

Vendredi 29 et Samedi 30 mai 2020 de 18h00 à 00h00



Prix du billet : 15 € (2 jours, 24 concerts, valable une semaine), avec possibilité de dons

Infos et renseignements : info@jazz.be

Billets & streaming en direct : www.jazz.be