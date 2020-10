Parcours des artistes et artisans à Libin - Luxembourg matin - 01/10/2020 La 3ème édition d’Au Fil des Ateliers – le parcours des artistes et artisans de Libin aura lieu les 3 et 4 octobre prochains. Durant tout ce week-end le public pourra découvrir les créations et le savoir-faire des artistes Libinois, au travers de visites au cœur même de leur atelier. Ce ne sont pas moins de 27 artisans et artistes qui vous accueilleront dans les 5 villages de l'entité : peintres, relieurs, créateurs de bijoux, calligraphes, sculpteurs .. et ce au coeur de leur salon, leur jardin, leur atelier. L'occasion de partager leur passion. Les enfants auront aussi la possibilité de s'essayer à différentes techniques lors des ateliers. Détails notamment via la page FACEBOOK Philippe Herman à contacté Julie Fohal.