Pankart : un groupe de Saint-Hubert en final du concours européen "Gigstarter Artist of the Year 2020"

Pankart est un jeune groupe de rock celtique de la région de Saint-Hubert. Un groupe qui fait partie des 6 finalistes du "Gigstarter Artist of the Year 2020". Pour mettre en valeur les plus grands talents de la plateforme, Gigstarter organise le concours annuel de l’Artiste et du DJ de l’année. Ainsi, depuis 2014, des centaines d’artistes et de DJs producteurs s’affrontent pour remporter ce prestigieux prix.

Plus de 9000 artistes venant des quatre coins de l’Europe sont sur la plateforme Gigstarter1. Des auteurs-compositeurs-interprètes aux groupes de rock et des ensembles de jazz aux musiciens classiques.

Cette année, la compétition a débuté avec 160 participants. Seuls six d’entre eux restent maintenant en lice dans les deux catégories phares " Groupe " et " DJ ". Les groupes finalistes 2020 sont Devonport (Belgique), PanKart (Belgique) et Pamela Magal (Espagne) et les " DJ " sont Alexey Grankowskey (Italie), Larry7 (Espagne) et LLout (Pays-Bas).

Pour les 5 éditions précédentes, les finalistes étaient départagés lors d’une soirée en plein cœur d’Amsterdam (la finale 2019 s’est jouée au Melkweg) au cours de laquelle chacun se produisait devant un jury externe composé de spécialistes. Mais si cette année le secteur de l’événementiel subit de plein fouet la crise sanitaire, les organisateurs n’ont toutefois pas baissé les bras, au contraire, ils proposent dès lors une édition " corona-proof ", 100% en ligne, soit un livestream qui aura lieu le 10 décembre à 19.00 heures.

Les membres du jury chargés de proclamer l’artiste et le DJ de l’année sont des professionnels du monde musical et des experts de labels bien connus : Adrien Morin (France) de Warner Music Group, Noémie Lambert (France) d’Universal France, Bas Kruijssen (Pays-Bas) de Black Hole Recordings Label (fondé par DJ Tiësto), Suzanne van den Dool (Pays-Bas) de Sony Music Entertainment et Leonard Prasuhn (Allemagne) d’Universal Germany.

L’événement sera diffusé en direct sur Facebook ce jeudi 10 décembre à 20h00 et proposera un concert en livestream de 60 minutes, soit six performances de dix minutes de chaque finaliste, des entretiens avec les artistes et l’annonce en direct de l’Artiste et du DJ de l’Année 2020.

Nul doute que le soir du 10 décembre tous les amateurs de rock festif et engagé de la province de Luxembourg seront devant leur PC, tablette ou smartphone pour suivre et soutenir PanKart et, qui sait, peut-être voir ces enfants du pays remporter le titre d’Artist of the Year 2020 ! Un peu de baume au cœur en attendant de pouvoir enfin fouler à nouveau les planches…