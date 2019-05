Paiement rapide et sécurisé dans tous les magasins ICI PARIS XL au Grand-Duché du Luxembourg grâce à Apple pay !

Depuis ce mercredi 22 mai, le distributeur de beauté ICI PARIS XL lance Apple Pay pour ses clients au Grand-Duché du Luxembourg. Apple pay est un moyen de paiement simple, sûr et privé.

La sécurité et le respect de la vie privée sont au cœur des préoccupations d’Apple Pay. Lors de l’utilisation d’une carte de crédit ou de débit chez Apple Pay, les numéros des cartes ne sont pas sauvegardés sur l’appareil ou les serveurs Apple. Au lieu de cela, un numéro de compte propre à votre appareil est attribué, codé et sauvegardé en toute sécurité sur l'élément sécurisé de votre appareil. Chaque transaction est autorisée avec un code de sécurisation dynamique unique.

Apple Pay est facile à installer et les utilisateurs continuent à profiter de tous les avantages et récompenses des cartes de crédit et de débit. Dans les magasins, Apple Pay fonctionne avec iPhone SE, iPhone 6 et versions plus anciennes, ainsi qu’Apple Watch.

Payer via les apps et sur les sites web avec Apple Pay se fait facilement via Touch ID, un double-clic sur le bouton latéral ou même via Face ID sur un Iphone X. Avec Apple Pay, il n’est pas nécessaire de remplir manuellement de longs formulaires de compte ou d’encoder de manière répétitive des données d’envoi et de facturation. Si vous payez ‘on the go’ pour des marchandises et services dans les apps ou sur Safari, Apple Pay fonctionne pour l’instant uniquement avec iPhone 6. Plus tard, le système pourra également être utilisé sur l’iPhone SE, iPad Pro, iPad (5ème génération), iPad Air 2 et iPad mini 3 et modèles plus anciens. Apple Pay peut également être utilisé dans Safari sur chaque Mac introduit en 2012 ou après avec macOS Sierra et confirmation du payement avec iPhone 6 ou version plus ancienne, ou Apple Watch, ou encore avec Touch ID sur le nouveau MacBook Pro et MacBook Air.