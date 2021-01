"OYA": un blind test virtuel au profit du Téléthon belge

A défaut de proposer son action de confection des sachets de Saint-Nicolas en décembre dernier, l’ASBL "OYA" (On Y Arrivera) propose à la place un blind test virtuel qui aura lieu ce samedi 09 janvier à 20h30. Tous les bénéfices de blind test seront reversés au Téléthon Belgique.

On Y Arrivera ASBL (“OYA” en abrégé) a été créée en décembre 2006 dans la région de Messancy dans le but de venir en aide aux enfants malades et plus particulièrement aux enfants atteints de maladies neuromusculaires. L’ASBL OYA est la continuité de l’association de fait du même nom créée un an plus tôt par les mêmes personnes.

Le Covid-19 a empêché "OYA" d’organiser sa traditionnelle opération de Saint-Nicolas, mais elle voulait quand même d’une certaine manière garder le contact avec ses sympathisants.

"OYA" asbl vous propose donc une activité purement ludique pour passer virtuellement une paire d’heures “ensemble” grâce au premier grand Blind-Test en ligne…

Il aura lieu le 9 janvier 2021 à 20h30 directement chez vous via YouTube.

Ce Blind-Test est organisé en collaboration avec Pascal Michel. Tous les bénéfices seront intégralement reversés au Téléthon Belgique.

Pour ce qui est du prix, vous êtes libre de choisir le montant pour votre participation aux frais.



Afin de pouvoir anticiper le nombre de participants, il vous est demandé de vous inscrire obligatoirement via ce lien.